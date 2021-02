PRIMA PAGINA – La Gazzetta dello Sport: “Inter che musica, Milan che festival”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre dedicando grande spazio all’accesa lotta scudetto tra le due milanesi. L’Inter vince 3-0 contro il Genoa con i goal di Lukaku, Darmian e Sanchez, ma anche il Milan espugna l’Olimpico per 2-1 pertanto i nerazzurri non allungano, ma restano a +4. Lotta scudetto che per la Juve si complica con il pareggio con il Verona. Infatti i bianconeri si trovano a -10 dalla vetta. Spazio anche al Torino che conta numerose assenze causa Covid, ma bisogna decidere cosa fare per la trasferta contro la Lazio. Taglio alto riassunto della giornata tra Atalanta che conquista un piazzamento valido per la Champions e il Napoli che vince e convince con il Benevento.