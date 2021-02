Dopo l’infortunio contro l’Atalanta, e una notte passata in ospedale a Bergamo, Victor Osimhen potrebbe stare fuori almeno un’altra settimana.

Lo ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“Osimhen, che a Bergamo – al 90′ – ha picchiato violentemente con la testa in terra ed è poi stato tenuto sott’osservazione per una notte in Ospedale, salterà la gara con il Benevento e anche quella con il Sassuolo“.