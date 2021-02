CorrMezz: altro che settimana tipo, il Napoli continua a giocare ogni tre giorni

Anche se è stato eliminato dall’Europa League, il Napoli non avrà pace. Alle porte c’è infatti un altro tour de force, con sei partite in venti giorni.

Lo ha scritto Il Corriere del Mezzogiorno:

“Altro che «settimana tipo», ora si dovrà pedalare ancora più forte. Gattuso l’ha quasi invocata e ora, dopo l’eliminazione dall’Europa League, è arrivata. I tanti infortuni hanno minato questa stagione, è vero, ma non si può dare la colpa solo a quello per alcuni risultati. La rosa è stata indicata da tutti come una delle più profonde della Serie A ed invece alla fine hanno giocato sempre gli stessi: il risultato è sotto gli occhi di tutti e sono arrivati gli infortuni muscolari”