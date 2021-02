Il retroscena di Tuttosport: ieri Gattuso ha provato 4-5 moduli diversi

Da qualche settimana è evidente che l’emergenza infortuni ha mandato in tilt l’identità tattica del Napoli di Gennaro Gattuso.

Come ha scritto oggi Tuttosport, ad esempio, ieri il tecnico azzurro ha provato 4-5 moduli diversi per stasera:

“Non c’è una sola punta centrale in organico: Gattuso chi deciderà di schierare? Ieri nella rifinitura ha provato tutto ed il contrario, alternando la squadra con 4-5 moduli diversi e facendo ruotare tutti quelli che da ieri sera sono in ritiro nell’ hotel al centro di Napoli. Alla fine pare che la scelta sia caduta su Politano, probabilmente il più idoneo tra Insigne ed Elmas ad incarnare i panni della punta centrale”.

Per Politano non sarà la prima volta, scrive Tuttosport:

“E per lui non è la prima volta: quando il Sassuolo ha utilizzato il 3-5-2, giocava in quella posizione al fianco di Babacar. Ai suoi lati dovrebbero essere scelti Insigne e Zielinski, perché entrambi sono abili a trovare il gol da lunga distanza, mentre Elmas scalerebbe sulla linea dei centrocampisti, insieme a Fabian Ruiz e Bakayoko, con il francese che svolgerà i compiti di diga davanti alla difesa”.