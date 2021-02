Il Mattino: l’ambiente Napoli non sta aiutando Gattuso

Come già Ancelotti e Sarri prima di lui, Gennaro Gattuso è rimasto solo. Senza l’appoggio della società né dell’ambiente, con un carico di responsabilità forse troppo elevato.

Lo ha scritto oggi Il Mattino:

“Certo, l’ambiente non aiuta. Al Maradona non dovrebbe esserci De Laurentiis, mentre di sicuro non ci saranno i tifosi a spingere gli azzurri e l’aria che tira attorno all’allenatore assomiglia molto a quella di una buriana. «C’è poco da dire ai tifosi. Stiamo attraversando un momento negativo, Stiamo facendo prestazioni al di sotto delle nostre possibilità e facciamo fatica a dare continuità ai risultati, ma indossiamo una maglia storica e rappresentiamo una città fantastica. Ora c’è poco da parlare: si devono fare i fatti. E i fatti sono i risultati. Quello che stiamo facendo non basta»”