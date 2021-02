Gazzetta: Gattuso può essere esonerato stasera, solo una rimonta può salvargli la panchina

Senza una rimonta contro il Granada, e quindi il passaggio agli ottavi di finale di Europa League, il Napoli potrebbe esonerare Gennaro Gattuso già questa sera. Lo ha raccontato oggi La Gazzetta dello Sport, secondo cui sono in pochi a credere nell’impresa dentro all’ambiente Napoli.

Secondo la Rosea, Aurelio De Laurentiis avrebbe cercato di convincere Rafa Benitez negli ultimi giorni, ma il tecnico spagnolo non è ancora convinto. Proprio Benitez aveva rilasciato ieri un’intervista a Onda Cero, in cui aveva detto: «Su un mio ritorno a Napoli non tiratemi di bocca cose che non voglio dire».