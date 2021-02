Il Roma: “Il Napoli andrà in ritiro alla vigilia della sfida di Europa League: cambia la sede”

Il Napoli andrà in ritiro in città alla vigilia della sfida di Europa League contro il Granada. Gli azzurri dopo aver svolto la rifinitura al Training Center di Castel Volturno si trasferiranno al centro della città per aspettare la sfida di domani pomeriggio.

L’edizione odierna de Il Roma, evidenzia il motivo del cambio sede: “Il quartier generale sarà Palazzo Caracciolo. L’Hotel Britannique è stato lasciato libero per il team andaluso. Per il Napoli è un ritorno al Palazzo Caracciolo. Potrebbe essere un portafortuna per i partenopei considerato che dovranno cercare di ribaltare il risultato dell’andata”.