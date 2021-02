GdS – ADL avrebbe esonerato Gattuso il mese scorso: la causa del mancato esonero

Con il sì di Rafa Benitez, ADL avrebbe probabilmente esonerato Gennaro Gattuso il mese scorso. Il tecnico spagnolo, però, non se l’è sentita di subentrare in questo momento così delicato.

Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “La classifica attuale tiene il Napoli fuori dall’Europa, non solo Champions ma anche Europa League. Una condizione che desta spavento ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente dagli uffici della Filmauro, a Roma, segue con apprensione le vicende tecniche. Il momento attuale chiede riflessioni delicate ed è per questo motivo che il presidente non ha preso decisioni forti come esonerare Gattuso. Con il sì di Benitez, però, gli scenari sarebbero potuti cambiare”.