Il Roma: il Napoli è una squadra che lotta troppo poco

L’alibi c’è: il Napoli partito per Granada contava nove assenti, che potrebbero salire a dieci nelle prossime ore (da valutare le condizioni di Politano). Eppure, gli azzurri hanno dimostrato ancora una volta di non lottare da grande squadra.

Ne ha scritto oggi Il Roma:

“Difficile dire se si tratti di un problema fisico, mentale o altro. Di sicuro si è vista una squadra che ha lottato poco per evitare di fare una prestazione come quella. Nei primi 20 minuti il Granada ha gestito i momenti, ha saputo ripartire quando doveva, mentre il Napoli è sembrato poco attento in tante situazioni. Con grande onestà è stata una partita brutta. Adesso non bisogna pensare che le assenze siano una scusa perché contano eccome. Il Napoli giovedì aveva un organico rimaneggiato con tredici convocati e il resto tutti Primavera. È un’ attenuante non da poco però la formazione scesa in campo non era proprio da Serie B, anzi era validissima e poteva fare meglio”.