PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Dybala sbrigati!”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio alla Juventus e in particolare a Dybala: l’argentino è fuori ds tempo e i bianconeri lo aspettano per dare una svolta alla stagione. Il taglio alto è dedicato all’anticipo di oggi tra Cagliari e Torino, vinto da quest’ultimi grazie a un gol di testa di Bremer. L’articolo di spalla è dedicato al Milan che sarà impegnato nel derby contro l’Inter questa settimana. Particolare attenzione è posta a Donnarumma che raggiungerà il record di 200 presenze in Serie A a soli 21 anni.