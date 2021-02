L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica grande spazio al derby tra Inter e MIlan mettendo in evidenza Lukaku per i nerazzurri e Kessie per i rossoneri. Spazio anche all’anticipo di oggi, importante in ottica salvezza, tra Cagliari e Torino vinto da quest’ultimi grazie al gol di Bremer. L’articolo di spalla è dedicato alla Juventus, che aspetta il rientro di Dybala. L’argentino può essere una pedina importante per Pirlo in vista del ritorno in Champions contro il Porto.