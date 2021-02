Gazzetta: Gattuso si affida a Koulibaly per risolvere i problemi tattici del Napoli

Il ritorno dall’isolamento per la positività al coronavirus di Kalidou Koulibaly può dare forza al prossimo tour de force del Napoli. Gattuso si affiderà infatti al centrale senegalese per risolvere gli equivoci difensivi delle ultime settimane.

Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport:

“Sotto il profilo tattico, tra l’altro, la presenza del forte difensore africano potrebbe rivelarsi ancora più importante giovedì prossimo, quando il Napoli dovrà tentare la remuntada contro il Granada dopo la deludente prestazione in Andalusia. Per recuperare quel 2-0 gli azzurri dovranno alzare il baricentro e al tempo stesso non concedere il contropiede alla squadra di Martinez che sulle ripartenze ha costruito i propri buoni risultati. Per il tecnico Gattuso avere uno come Koulibaly, velocissimo e abile a difendere in campo aperto, può dare maggiore equilibrio e fiducia al gruppo. E forse non è un caso che senza Kalidou il Napoli abbia perso in maniera simile le ultime tre trasferte. «Gol fotocopia» li ha definiti Gattuso e in effetti a Genova, Bergamo e Granada, nella prima mezz’ ora il Napoli è andato sempre sotto 2-0 con gravi errori individuali e di squadra”.