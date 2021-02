Il Giorno: niente turnover pre-Real, l’Atalanta schiererà tutti i titolari contro il Napoli

Se poteva esserci qualche dubbio, ora è sventato. L’Atalanta di Gasperini non penserà già al Real Madrid, e schiererà la migliore formazione possibile domenica contro il Napoli.

Lo ha riportato oggi Il Giorno:

“Da inizio stagione, da settembre, esclusa la settimana natalizia, la Dea non aveva mai beneficiato di un’intera settimana di lavoro con l’intero organico presente, al netto ovviamente di acciaccati e infortunati come Hans Hateboer. Una situazione inedita anche per Gian Piero Gasperini, che ne ha approfittato per studiare nuove soluzioni tattiche, nel caso in cui l’esterno olandese dovesse restare fuori anche più del mese previsto. Il danese Joakim Maehle di fatto sarà il titolare, mentre il 21enne croato Bosko Sutalo di fatto sarà il terzo esterno, almeno per tutto il prossimo mese. Contro il Napoli giocheranno i titolari, i migliori, senza alcun tipo di turn over in vista della successiva partita di mercoledì contro il Real Madrid“