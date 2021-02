Granada-Napoli, la probabile formazione: scelte forzate per Gattuso! Centrocampo rivoluzionato, c’è una sorpresa in attacco

Stasera il Napoli affronterà il Granata per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. L’allenatore azzurro, Gennaro Gattuso, dovrà fare a meno di numerose indisponibilità, e l’undici titolare sembra piuttosto obbligato.

Come ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport, si vedrà un Napoli rivoluzionato soprattutto a centrocampo, il reparto al momento più folto. Potrebbe infatti toccare a Lobotka e Fabian Ruiz, con Elmas ad agire sulla trequarti. Ai suoi lati ci saranno Politano e Insigne, mentre in attacco Osimhen. In difesa e in porta le scelte sono invece obbligate: il quartetto difensivo è quello solito (Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Rui) e il portiere sarà Alex Meret.

Ecco quindi la probabile formazione del Napoli di questa sera:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.