CdS – Il lungo digiuno di Osimhen

Il gol del centravanti, ossia del vero numero 9 e dintorni, ormai è diventata merce rara in casa Napoli. L’ultimo gol risale al 13 in Coppa Italia contro l’Empoli, rete realizzata da Andrea Petagna.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha analizzato la situazione di emergenza che sta vivendo il reparto offensivo azzurro: “Ancora più datata, invece, la rete realizzata di un attaccante di razza pura in campionato: 6 Gennaio, con lo Spezia, è sempre ad opera di Petagna. Il calciatore è diventato una colonna portante dell’attacco azzurro dopo l’infortunio rimediato da Osimhen il 13 Novembre 2020, con la Nigeria. Osimhen non segna dalla trasferta di Bologna mentre Mertens non è più andato a segno dalla trasferta olandese di Europa League contro l’AZ Alkmaar”.