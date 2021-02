PRIMA PAGINA – La Gazzetta dello Sport: “Lassù urla l’Inter”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre dedicando spazio al sorpasso dell’Inter, grazie alla vittoria per 3-1 contro la Lazio. Il taglio basso è dedicato al Milan e alla sconfitta con lo Spezia. Anche uno sguardo ai futuri impegni rossoneri che sfideranno la Stella Rossa giovedì in Europa League. Spazio anche al cambio presidenza dell’Aia con nuovo presidente Trentalange. Spazio anche per la Juve, che dopo la sconfitta con il Napoli, le tocca la trasferta europea contro il Porto, match d’andata degli ottavi di Champions League.