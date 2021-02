PRIMA PAGINA – La Gazzetta dello Sport: “Pirlo esame di Ringhio”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre in casa inter con la situazioni rinnovi da risolvere, in particolare Bastoni, Lautaro e Barella. Sull’articolo di spalla c’è spazio per il Milan di Pioli che dovrà affrontare lo Spezia di Italiano avversario insidioso. Non poteva mancare spazio al big match della giornata, Napoli-Juventus, importante per entrambi gli allenatori: Gattuso si gioca la panchina e Pirlo la pista scudetto. Un pezzo anche per il rinnovato Genoa di Ballardini che dovrà affrontare il Toro, che a detta di Ballardini vale molto.