PRIMA PAGINA – Corriere dello Sport: “RISCHIO GATTUSO: Napoli-Juve vale più dei tre punti”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al big match tra Napoli e Juventus. In particolare mette in evidenza l’importanza della sfida per Gattuso in quanto la sua permanenza a Napoli potrebbe dipendere da questa partita. Il ritaglio alto è dedicato a un’intervista esclusiva al tecnico dell’Udinese Gotti. Spazio dedicato anche a Pioli e il Milan che dovrà affrontare lo Spezia. Sottolinea le insidie che nasconde la squadra di Italiano che può mettere in difficoltà i rossoneri di Pioli. Non manca il commento sulla partita del venrdì tra Benevento e Bologna finita 1-1 con gol di Sansone per i rossoblù e Viola per i sanniti.