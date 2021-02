Il Mattino: Lozano sfida Ronaldo, è il giocatore più decisivo del Napoli

Da inizio stagione sembra superfluo, ma è bene ripeterlo: Hirving Lozano è stato l’acquisto decisivo per la stagione del Napoli. Il messicano ha già segnato 13 gol, ed è il capocannoniere azzurro.

Oggi, a proposito di capocannonieri, sfiderà Cristiano Ronaldo. Ne ha scritto Il Mattino:

“Hirving è in condizioni splendide, ha giocato tutte le partite di campionato (19 presenze da titolare e una sola partendo dalla panchina, quella contro il Torino) l’ultimo ad arrendersi anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo, suo il gol, il terzo nella manifestazione tricolore, che ha riacceso per un po’ le speranza del Napoli fino alla terza rete dell’Atalanta firmata da Pessina. Un guizzo di straordinaria rapidità, quella che è la qualità principale del messicano acquistato nell’ estate del 2019 dal Psv Eindhoven per 42 milioni: irresistibile nell’uno contro uno, va sempre via in dribbling al difensore avversario, velocissimo e tecnico, sulla fascia è una furia, lo sbocco offensivo più pericoloso per il Napoli”.

Oggi giocherà a sinistra, confermando la sua duttilità:

“Da esterno può giocare sia a destra che a sinistra, posizione che ricoprirà oggi contro la Juve, un jolly offensivo pronto per tutti gli usi che Gattuso ha impiegato anche da centravanti nel periodo di assenza contemporanea di Osimhen e Mertens“.