CorrSport: Napoli-Juventus sarà la partita degli assenti

Nonostante il fascino del big match, staserà né il Napoli né tantomeno la Juventus saranno al completo. Le due squadre sono da tempo in difficoltà tra infortuni e Covid-19.

Lo ha raccontato Il Corriere dello Sport:

“Napoli-Juve di chi non ci sarà: Buffon (l’unico disponibile, ma sicuramente in panchina); Manolas, Bonucci (anche lui al massimo in panchina), Koulibaly; Hysaj, Ramsey, Demme, Arthur, Ghoulam; Dybala, Mertens. E’ una squadra che può tranquillamente puntare alla zona Champions. Oggi Napoli-Juve sarà un po’ più povera quando invece ci sarebbe bisogno di immaginare una partita un po’ più ricca del solito. Nessuna delle due sta giocando un calcio che ruba l’occhio. Con una differenza sostanziale però: la Juve sta dietro e vince, il Napoli sta dietro e perde”.