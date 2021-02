«Fallisce l’occasione migliore, e Palomino ha vita facile», i quotidiani bocciano Osimhen

Ieri titolare dopo 94 giorni, Victor Osimhen non è stato determinante per il Napoli. Anzi: lo è stato in senso negativo, vista l’enorme chance sbagliata al 74esimo.

Le pagelle dei quotidiani di oggi infatti bocciano la prestazione di Osimhen:

Il Mattino 4,5

“Non c’è fisicamente, non ha freschezza, serenità e brillantezza. Palomino ha vita facilissima su di lui nella prima frazione, non lo fa mai girare e non rischia mai nonostante giochi ammonito al 7′. Ha l’occasione magica al 74′ di quelle che cambiano i destini, lui non è preciso e Gollini è super”.

Il Corriere dello Sport 5

“Torna titolare dopo 94 giorni e si vede che la condizione non è ancora al top. Ha una caratteristica precisa, l’attacco alla profondità: il Napoli lo lancia la prima e unica volta dopo 38 minuti. Nel secondo tempo ha la palla del 2-2 e se la fa parare da Gollini”.

La Gazzetta dello Sport 5,5

“La profondità, quando la squadra sale, lui la dà, ma fallisce l’occasione migliore”.