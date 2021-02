CdS – Dopo Verona Meret non ha più giocato: Gattuso ha preso una decisione

Dopo l’ultima partita contro il Verona, Alex Meret non è sceso più in campo per cinque partite consecutive. David Ospina sarà ancora una volta titolare nella sfida contro l’Atalanta per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, spiega la probabile scelta di Gattuso di interrompere l’alternanza fra i pali con Alex Meret. “Rino ha sempre avuto un debole per lui ma dopo la trasferta di Verona Meret non ha visto più il campo. Gattuso ha chiaramente interrotto l’alternanza tra i pali, bisognerà capire se momentaneamente o in via definitiva. E’ evidente che dopo un annetto Rino abbia fatto la sua scelta preferendo Ospina”.