Tuttosport: piove sul bagnato per il Napoli, assenze pesanti in vista di Atalanta e Juve

Dopo le positività al coronavirus di Ghoulam e Koulibaly, salgono a cinque gli indisponibili del Napoli. Insieme a Mertens e Fabian (nel frattempo negativo) si è aggiunto infatti Insigne per una botta al polpaccio rimediata mercoledì.

Il Napoli è in emergenza totale, come ha scritto oggi Tuttosport:

“In questi casi si dice che “piove sul bagnato”. In più, trattandosi della sfida tra Napoli e Genoa, la proverbiale legge del contrappasso in chiave Covid 19 ci sta tutta. Il 26 settembre, vigilia della gara da giocarsi al San Paolo, nel Genoa risultarono positivi prima Perin e poi Schone. Non partirono per Napoli, dove i rossoblù persero 6-0. Ieri, vigilia del match di ritorno, è il Napoli a contare due contagiati per Covid. E’ stato Ghoulam il primo a essere positivo (senza sintomi) dopo aver effettuato privatamente il tampone, in quanto un membro della sua famiglia avrebbe scoperto la positività. Poi è stato Koulibaly a risultare positivo al Coronavirus“.

Gattuso dovrà fare di necessità virtù in un momento delicato:

“Entrambi dovranno saltare anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia mercoledì a Bergamo contro l’ Atalanta e il big match di sabato prossimo contro la Juventus. […] Non è un periodo felice per il Napoli e Gattuso dovrà nuovamente fare di necessità-virtù. Out Koulibaly e Ghoulam, così come Fabian Ruiz che si è negativizzato dopo 21 giorni e ora ha bisogno di recuperare una condizione fisica decente; è fuori anche Mertens, in cura ad Anversa per sistemare la caviglia sinistra. A ciò bisogna aggiungere Osimhen, disponibile, ma con il 30% di forza in meno, e Insigne che ha accumulato stanchezza (oggi parte dalla panchina), oltre a Petagna che sta giocando sul dolore al polpaccio”.