CorrSport: Gattuso non osa neanche di fronte al pericolo esonero. Il Napoli non è la Reggina, o il Lecce

Ieri il Napoli è riuscito a strappare un pareggio contro l’Atalanta, al Maradona, per la semifinale di andata di Coppa Italia. La partita è terminata 0-0, ma il Napoli non ha convinto pienamente. Gli azzurri hanno calciato una sola volta verso la porta bergamasca.

Ne ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“Chi guardasse Napoli-Atalanta, ignaro dell’antefatto, direbbe che Gattuso ha ottenuto il pareggio che cercava. Con un tiro in porta nel primo tempo di Insigne e zero nella ripresa. Con cinque occasioni da gol nette per i bergamaschi, sventate da Ospina o fallite clamorosamente. Ora, se il Napoli fosse la Reggina, o il Lecce, o perfino il Crotone, ci potrebbe pure stare. Ma siccome il Napoli dovrebbe essere il Napoli, viene da chiedersi perché questa squadra affronti la semifinale di Coppa Italia con cinque difensori, a cui si aggiungono due centrocampisti di interdizione, e con Insigne nell’insolita posizione di trequartista”.

Il Corriere dello Sport ha approfondito anche il tema del rapporto tra Gattuso e ADL:

“Se poi si conosce l’antefatto, e cioè che il braccio di ferro tra De Laurentiis e il tecnico, per il quale la gara di ieri sarebbe potuta essere l’ultima spiaggia, la domanda diventa più insistente: perché Gattuso non osa neanche di fronte al pericolo di un licenziamento?“