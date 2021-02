CorrSport: Gattuso era un ponte tra squadra e società, adesso è un muro

È cambiato totalmente il rapporto con la piazza e con la società. In un solo anno Gennaro Gattuso è passato dall’essere un «ponte», ad essere un «muro».

Ne ha scritto sul Corriere dello Sport di oggi Angelo Carotenuto:

“Nei suoi giorni migliori, Gattuso era considerato il collante tra la squadra e il presidente. Gli veniva riconosciuta un’opera di rigenerazione del tessuto umorale. Era un ponte, adesso è un muro. Adesso non si sa nemmeno bene in quale Gattuso credere. Era stato chiamato per riproporre il 4-3-3 di Sarri e ha riportato la difesa a tre di Mazzarri. Ma senza Cavani e Lavezzi davanti. È finito dentro una concitazione d’ ambiente che si riflette in campo”.