CorrMezz: l’Atalanta domina e spreca, il Napoli è salvo solo grazie a Ospina

Il pareggio per 0-0 contro l’Atalanta nasconde il dominio dei bergamaschi. Dal canto suo, il Napoli di Gattuso porta a casa un risultato importante (la rete inviolata), e la consapevolezza che si deciderà tutto mercoledì prossimo.

Ne ha scritto Il Corriere del Mezzogiorno:

“Ma il Napoli può ringraziare la mancanza di precisione degli attaccanti avversari, bravi e anche bravissimi fino ai quindici metri. L’analisi della partita non può prescindere dal dominio assoluto dell’Atalanta per quasi tutta la gara. Azzurri surclassati soprattutto nella zona centrale del campo, dove De Roon e Freuler portano a passeggio i quattro uomini quasi in linea del “nuovo” modulo di Gattuso. Si sfonda in particolare sulla sinistra, ed è Ospina, soprattutto nel primo tempo, a dover riparare alle sbavature dei suoi difensori”