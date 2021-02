RASSEGNA STAMPA – Gazzetta dello Sport – Gattuso, strano futuro con De Laurentiis

La prima pagina della Gazzetta dello Sport del giorno 2 febbraio dedica uno spicchio al Napoli dove tratta l’argomento Gattuso, sottolineando lo “strano futuro”. Viene citato anche il caso Fonseca-Dzeko. Ampio spazio dedicato al big match di Coppa Italia tra Inter e Juventus, dando risalto agli argomenti di maggior interesse nelle situazioni dei due club. In risalto anche il mercato, dove si elogia la sessione del Milan e i colpi Mandzukic e Tomori, oltre che gli ultimi botti di mercato, ovvero l’acquisto di Mandragora da parte del Torino e il ritorno di Pellè in Italia al Parma. Uno spazio riservato anche alla trattativa per la cessione dello Spezia e alle dichiarazioni post-infortunio di Sofia Goggia.