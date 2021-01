Statua dedicata a Maradona, il Comune proroga il bando: le ultime

Viene prorogato il bando per la costruzione di una statua dedicata a Diego Armando Maradona nei pressi dello stadio che porta il suo nome.

Oggi Il Roma ha raccontato gli ultimi aggiornamenti:

“Dopo il blitz della Digos negli uffici del Comune di Napoli, su delega della Procura, che vuole fare luce sull’avviso pubblico di crowdfunding dedicato alla realizzazione di una statua in onore di Diego Armando Maradona, da Palazzo San Giacomo arriva la proroga al bando. Lo hanno comunicato gli assessorati allo Sport e alla Cultura. «L’amministrazione – fanno sapere dal Comune – intende raccogliere le proposte progettuali per la realizzazione di una scultura in memoria di Diego Armando Maradona da posizionare nei pressi dello stadio che da qualche giorno porta il nome del Pibe de Oro. Al fine di offrire maggiore visibilità all’avviso che sta suscitando l’interesse di numerosi artisti anche stranieri e in particolare argentini e avendo ricevuto tra l’altro esplicita richiesta di proroga dalla provincia di Santa Fe, l’amministrazione ha deciso di prorogarne la scadenza al 28 febbraio»”.

Il progetto vedrà la luce grazie a un crowdfounding:

“L’avviso, pubblicato sul sito del Comune di Napoli tenta infatti di coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo. I progetti saranno poi valutati da una commissione, costituita dai due assessorati, composta da esponenti cittadini del settore dell’ arte e della cultura e da rappresentanti del mondo dello sport e delle tifoserie. L’opera sarà finanziata attraverso un crowdfunding a cui ognuno potrà partecipare versando una quota in modo tale che, una volta realizzata la statua, appartenga per sempre al popolo napoletano”.