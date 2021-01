PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Lo scudetto siete voi”

La prima pagina di Tuttosport è dedicata alla lotta scudetto. Oggi Milan, Juventus e Inter saranno impegnate in campo rispettivamente con Bologna, Sampdoria e Benevento. Per le tre sarà una lotta a distanza, in quanto sono punti importanti per la lotta scudetto. Il taglio alto è dedicato al Torino, che non è riuscito a vincere contro la Fiorentina neanche in 11 contro 9, pareggiando 1-1. Il taglio basso fa spazio all’Atalanta, in particolare al calciomercato bergamasco che vede in entrata Kovalenko.