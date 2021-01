Napoli-Parma, Il Mattino: Gattuso conferma il 4-3-3

Contro il Parma, domenica pomeriggio Gennaro Gattuso potrebbe confermare a grandi linee la formazione che giovedì ha battuto lo Spezia. Almeno, confermerà il sistema di gioco.

Lo ha riportato oggi Il Mattino:

“L’esperienza insegna che a questo tipo di esternazioni non segue necessariamente la rottura traumatica: spesso sono prese di distanza momentanee. Gattuso va per la sua strada, male che vada sarà libero a giugno di andare dove gli pare. Ed è certo – chissà perché – che non ci saranno rotture prima. Ha chiarito che non si dimetterà. Domani sarà ancora una volta in campo con il 4-3-3, ovvero l’organizzazione di gioco del primo Gattuso. Ci sono meno di 24 ore per preparare la partita. Con calma, serenità, pacatezza. Questo è il calcio ai tempi del Covid. Si gioca senza mai allenarsi”.