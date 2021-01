La Juve prende Rovella per 38 milioni, ma tra tre giorni sarebbe costato zero

Si apre un nuovo capitolo nella storia delle plusvalenze fittizie del calcio italiano. Ve ne avevamo scritto a giugno, quando l’Atalanta acquistò Muratore dalla Juventus Under-23 per quasi 8 mln. Lo stesso Muratore che oggi è finito in prestito alla Reggiana. Questa volta il protagonista è Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 in forza al Genoa.

Come ha raccontato Calciomercato.com, infatti, la Juventus ha acquistato Rovella per 18 milioni (più 20 di bonus: sì, v-e-n-t-i di bonus) anche se avrebbe potuto far firmare il ragazzo a zero, visto che ha il contratto in scadenza. Ovviamente, non è che Rovella andrà già a rinforzare l’organico della Juve: resterà comodamente in prestito al Genoa fino al 2022.

E per una strana coincidenza del destino, proprio il Genoa ha appena acquistato due giocatori della Juve: Manolo Portanova (centrocampista di 21 anni) per 10 milioni (più 5 di bonus) e Elia Petrelli (attaccante, 19 anni) per 8 milioni (più 5,3 di bonus). Sommando i due acquisti, guarda un po’!, si arriva proprio ai 18 milioni che la Juve ha speso per Rovella.

Tutte le operazioni di questo tipo rientrano nel sistema di «bolla» delle plusvalenze, che – come scrisse Il Sole 24 Ore già qualche anno fa – è destinato a esplodere. È la finanza creativa, nel senso più spregevole del termine.