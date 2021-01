Il Parma si rinforza prima del Napoli: in arrivo due acquisti

Domenica alle 18 il Napoli affronterà il Parma di Roberto D’Aversa al Maradona. Gli emiliani sono penultimi in classifica, e hanno deciso di rinforzarsi prima della trasferta partenopea piazzando due colpi.

Ne scrive La Gazzetta dello Sport:

“Per la difesa il d.s. Carli ha deciso invece di abbandonare la pista Fazio della Roma, che aveva preso tempo, per lanciarsi su Bani del Genoa. Sarà lui il volto nuovo della retroguardia di Roberto D’Aversa. La caccia all’attaccante è quasi chiusa. Il Parma da giorni ha virato con decisione su Zirkzee del Bayern. Da Monaco si aspettava solo l’ ok alla partenza del talentino olandese classe 2001, arrivato ieri. Krause ha messo sul piatto 15 milioni per il rumeno Man ed è la stessa cifra del diritto di riscatto di Zirkzee, prossimo a prendere un volo verso l’Italia”.