Gazzetta: Gattuso sfida De Laurentiis perché non crede alle voci sull’esonero

Il rapporto tra Gennaro Gattuso e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è ai minimi storici. E se non è finito poco ci manca.

Oggi La Gazzetta dello Sport ne ha analizzato i motivi:

“Gattuso sarà anche irascibile, ma è persona trasparente che vuole chiarezza. Per questo da tempo ha chiesto a De Laurentiis di dichiarare i suoi progetti, che saranno di ridimensionamento. E questo dipende da una crisi mondiale, che la proprietà intende fronteggiare così. Ed è un diritto dell’imprenditore. Che però non può poi scaricare ogni responsabilità su squadra e allenatore. Per questo Rino ha “sfidato” il suo presidente. Perché “sente” unita la squadra e non crede alle voci “filtrate” di esonero”.