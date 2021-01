De Giovanni: «L’esonero di Gattuso mi sembrerebbe inopportuno»

Oggi lo scrittore, e tifoso del Napoli, Maurizio De Giovanni ha scritto della situazione tesa in casa Napoli, che potrebbe portare a un possibile esonero di Gattuso.

Di seguito le sue parole sulle pagine del Corriere dello Sport:

“Io penso sia giusto continuare con Gattuso, almeno fino a fine stagione. I risultati sono dalla sua parte e se il Napoli vincesse a Torino, con la Juventus – cosa che in una partita secca può accadere – sarebbe terzo in classifica. La squadra dà l’impressione di essere al fianco del proprio allenatore e quindi un provvedimento drastico come l’esonero mi sembrerebbe inopportuno. Ora c’è un mese intenso, una partita ogni tre giorni, non è il caso di scombussolare un sistema”.