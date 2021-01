CorrSport – Le 48 ore di riflessione sono servite a Benitez e De Laurentiis: Rafa c’è

Dopo Verona, l’insofferenza di De Laurentiis verso i recenti risultati del Napoli lo hanno portato a chiamare vari allenatori. Tra cui anche l’ex Napoli Rafa Benitez, che aveva chiesto 48 ore di riflessione.

Ne ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“Verona, in realtà, non è poi così lontana e il 3-1 di domenica ha aperto ferite sulle quali Gattuso ha poi lanciato il sale, che acuisce il dolore. Ma questi sono dettagli dialettici, all’interno di una diversità di vedute che s’è sedimentata soprattutto dal 20 dicembre, il 2-0 all’ Olimpico con la Lazio, la prima gara che ha spalancato ai dubbi. Il tracollo del «Bentegodi» ha dilatato l’insofferenza di De Laurentiis, l’ha spinto prima a rifugiarsi nella tentazione (o suggestione) Benitez, poi a rivolgersi direttamente al señor della panchina – appena liberatosi dai cinesi del Dalian – per comprendere eventuali margini d’intervento comune: le 48 ore di riflessioni che De Laurentiis e Benitez si sono concesse sono servite, ad ognuno, per costruirsi un’opinione, condizionata – inevitabilmente – dai suggerimenti del campo. La qualificazione con lo Spezia, infarcito di alternative, rappresenta il minimo sindacale; la prestazione – persino più del risultato – costituisce invece un’ indicazione più consistente”.