Maifredi: «Se il Napoli non crede in Gattuso, lo esoneri»

L’ex allenatore di Juventus e Bologna, Gigi Maifredi, ha rilasciato oggi un’intervista al Roma. L’ex allenatore ha parlato di vari temi, tra cui il futuro di Gattuso e Napoli-Spezia.

Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

Sul possibile esonero di Gattuso: “Dipende dalla società. Da capire se il Napoli lo ha assunto perché serviva cambiare e non c’era nessun altro sottomano. Se crede nell’allenatore giusto andare avanti, altrimenti se ci sono dei dubbi sarebbe un male per la società e per Gattuso proseguire”.

Cosa deve fare un allenatore per ritrovare la fiducia? “Deve avere un’empatia, una coesione con la squadra completa. Non deve esserci nessuno che sussurra, tutti devono parlare con una voce unica e forte. Poi serve qualche riscontro sul campo, una serie di vittorie per aumentare l’ autostima nei giocatori e rimetterli in carreggiata, anche se sono sempre nella possibilità di arrivare tra le prime quattro”.

Su Napoli-Spezia di questa sera: “Un Napoli che deve vincere a tutti i costi. Dopo una sconfitta sul campo e sul gioco contro il Verona è chiaro che devi riprenderti. Siccome lo Spezia ha eliminato anche la Roma, batterlo sarebbe un buon punto di partenza”.