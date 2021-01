PRIMA PAGINA – Gazzetta dello Sport: “Derby, vedo doppio!”

La prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla Serie A. Infatti, il quotidiano, parla molto delle due sfide di oggi delle milanesi, in contemporanea, che giocheranno alle ore 18:00. L’Inter andrà di scena a Udine mentre il Milan giocherà in casa contro l’Atalanta in un derby dagli animi molti caldi. Il quotidiano dedica ampio spazio anche al Torino che ieri ha pareggiato, in rimonta, contro il Benevento alla prima di Nicola. Ampio spazio anche per la situazione incredibile in casa Roma con Dzeko non convocato e con Fonseca che rischia tutto nella sfida di questo pomeriggio contro lo Spezia. Di seguito la prima pagina: