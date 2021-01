PRIMA PAGINA – CdS: “Osimhen, la sorpresa del Napoli!”

La prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen. Infatti, come annunciato nella giornata di ieri, il nigeriano è guarito dal Covid e punta ad una panchina contro l’Hellas Verona. Il quotidiano dedica ampio spazio anche alla situazione incredibile in casa Roma con Dzeko cacciato da Fonseca. Ampio spazio anche per il pareggio di ieri del Torino con il Benevento e per le partite di oggi delle milanesi. Infatti le due squadre giocheranno allo stesso orario, le 18:00, con l’Inter a Udine e con il Milan impegnato nel derby lombardo con l’eterna rivale Atalanta. Di seguito la prima pagina: