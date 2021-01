Il Roma: Gattuso ha parlato con la squadra per caricarla, il motivo

In vista della partita di domani contro il Verona, Gennaro Gattuso ha parlato a lungo con la squadra, per smaltire la delusione in Supercoppa e caricarla.

Lo ha scritto oggi Il Roma:

“Dopo il giorno di riposo deciso da Gattuso all’indomani della sconfitta in Supercoppa Italiana con la Juventus, il Napoli ha ripreso la preparazione. Gli azzurri si sono rivisti ieri mattina a Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida di domani in casa del Verona. Il tecnico partenopeo ha parlato con la squadra per cercare di ricaricarla per la delusione con i bianconeri. Con il gruppo non ha lavorato Mertens che ha svolto una seduta personalizzata in palestra”.