CorrSport: La caviglia di Mertens fa ancora i capricci, domani partirà dalla panchina

Le condizioni della caviglia di Dries Mertens migliorano ogni giorno, ma non è ancora arrivato il momento di rischiarlo da titolare. Domani a Verona, il belga partirà ancora dalla panchina.

Lo ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“Bene ma non benissimo. Si dice così in certi casi, no? Ed è così che sta Mertens: in ripresa, certo, ma la caviglia fa ancora i capricci, cioè gli dà un po’ fastidio, e così domani a Verona toccherà a Petagna recitare da riferimento dell’attacco del Napoli per la settima volta in poco più d’un mese”.