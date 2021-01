CorrSport: “È stata una delle notti più brutte della carriera di Insigne”

Dopo il rigore sbagliato, al termine della partita Lorenzo Insigne non si è perdonato. È scoppiato in lacrime per il rammarico e per la delusione di una delle notti più brutte, per lui e per il Napoli.

Ne ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“È stata una delle notti più brutte della sua carriera. Palla sul dischetto, ce l’aveva messa Valeri dopo aver rivisto al Var il fallo di McKennie su Mertens. Palla sul dischetto per un gol che valeva doppio, il pareggio sulla Juve a 10 minuti dalla fine e la sua rete numero 100. Palla sul dischetto, Lorenzo Insigne c’è andato con animo pesante, non ha guardato Szczesny ma nemmeno la porta, perché il tiro del capitano è finito fuori di mezzo metro. Terzo errore su tre dagli undici metri contro la Juve. Non aveva giocato fino a quel momento una grande partita, tutt’altro, ma quel rigore poteva trasformarla”.