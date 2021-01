Condò: “Insigne non deve vergognarsi di nulla, è umano. Ma il Napoli cambi rigorista”

Il rigore sbagliato da Lorenzo Insigne ieri sera sta dando adito a diverse polemiche. Insigne ha sbagliato quattro rigori con la maglia del Napoli, di cui tre contro la Juventus.

Ne ha scritto oggi Paolo Condò su Repubblica:

“Insigne ha sbagliato il suo terzo rigore in carriera contro la Juve, e Gattuso non tema di fargli un torto nel designare un altro quando l’avversario è bianconero: Lorenzo lo sente troppo, questa è un’evidenza, e siccome è umano non c’è nulla di cui vergognarsi. Solo da cambiare”.