Il Mattino – Gattuso rinnoverà indipendentemente dall’esito della Supercoppa: le ultime

Gattuso out e poi subito Gattuso in. Le due facce di una medaglia che nel calcio è una costante. Il tecnico azzurro è sempre additato come il primo responsabile in caso di sconfitta della sua squadra e subito gli si scagliano contro le peggiori frasi. Ma questo Ringhio sa bene che fa parte del mestiere e non si è mai fatto trascinare dalla corrente di negatività che arrivava. Anzi ha preso la sua squadra per mano e l’ha condotta alla ripresa che tutti stavamo aspettando. Ora sia attente il rinnovo dell’allenatore e, a riguardo, l’edizione odierna de Il Mattino scrive: “Sta per arrivare il momento per sedersi e annunciare, urbi et orbi, una intesa raggiunta da tempo. Non peserà certo il verdetto della Supercoppa ma Gattuso e De Laurentiis stanno per firmare il rinnovo fino al 2023. Tutto fatto, come detto da tempo, dopo la rinuncia del patron azzurro a inserire le clausole rescissorie. Serve un ultimo summit che può anche durare cinque minuti perché Ringhio si allinei alle esigenze del club. Non lo spaventa l’ idea di un ridimensionamento del monte-ingaggi, conosce la crisi del Paese e vuole solo che la linea societaria, per il bene di tutti, sia chiara a tutti. In modo che non ci siano false aspettative fra i tifosi. Ha deciso di restare e De Laurentiis è contento del progetto avviato con lui nel dicembre del 2019. Il fatto che il patron stimi il lavoro anche di altri tecnici emergenti come Juric e Italiano oltre a De Zerbi, non significa che rinuncerà a Gattuso. Non ci pensa affatto. Questione di giorni e la fumata bianca sarà visibile in tutto il golfo”.