Gazzetta – Callejon nella bufera: i tifosi si scagliano contro di lui, ecco il perché

Risultato schiacciante e una sconfitta difficile da digerire per la Fiorentina. Periodo buio per i tifosi della Viola che oltre alle sei reti hanno dovuto incassare il colpo da 90: Callejon che ‘festeggia’ il suo ritorno a Napoli con una foto con lo staff azzurro.

Come si legge dalla Gazzetta dello Sport, l’ufficio stampa del club toscano ha fatto sapere che il giocatore è molto dispiaciuto per quanto sta succedendo. Ha spiegato che è andato nello spogliatoio del Napoli per salutare la gente con la quale ha lavorato per molti anni. E gli è stato chiesto di fare una foto per ricordo. Callejon è sempre stato un uomo di grande sportività e rigore, dunque sappiamo che è stato un gesto fatto nella totale bontà e ingenuità del calciatore.