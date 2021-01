Il Roma: l’Empoli si è divertito a tenere sulla corda un Napoli tremebondo

Ieri ha perso, ma ha impressionato tutti per gioco e personalità. Non è il Napoli, ma l’Empoli. La capolista della Serie B ha messo a serio rischio la qualificazione del Napoli, segnando anche due gol.

Ne ha scritto Il Roma:

“Quanto si è divertito l’Empoli a tenere sulla corda il Napoli in questo ottavo di finale di Coppa Italia, partita secca allo Stadio Maradona? Si è divertito moltissimo. Squadra giovane con i migliori in panchina (La Mantia, Moreo) per lungo tempo e tre titolari fermati all’ ultimo momento per il Covid (il cannoniere Mancuso, il difensore Pirrello, il centrocampista Zurkowski)”.

Nel finale il Napoli ha anche rischiato:

“Nel finale di un Napoli tremebondo, Gattuso inseriva anche Bakayoko per Demme e Llorente per Petagna (88′). L’Empoli non se ne curava, tenendo palla e attaccando fino al 93′. Il Napoli ha rischiato molto”.