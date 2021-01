Anche durante Napoli-Empoli, Hirving Lozano ha dimostrato la sua crescita. Non solo per il gol, o per l’assist, ma anche per la continua presenza in fase offensiva e difensiva.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“El Chucky è l’unico azzurro a non avere accusato appannamenti in queste settimane. Anzi, gioca in assoluta scioltezza, va spesso (e bene) al tiro ed è migliorato nella fase difensiva. Il lavoro di Gattuso – tecnico, tattico e psicologico – è stato notevole: ha rivalutato un capitale”.