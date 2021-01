Repubblica: in attesa di Mertens, il Napoli riparte da Petagna

Nonostante sia partito piuttosto indietro nelle gerarchie dell’attacco, Andrea Petagna sta ribaltando molti pregiudizi. Anche contro lo Spezia, l’ex SPAL è stato uno dei pochi positivi, e l’unico a trovare la rete.

Oggi ne ha scritto Repubblica:

“Sarà il punto di riferimento offensivo di una squadra a caccia di punti e di un’identità precisa. Petagna ne ha una indiscutibile: è un centravanti vecchio stampo. Lotta contro i difensori, fa da sponda e non disdegna l’appuntamento con il gol. È arrivato puntuale in quattro circostanze in questo campionato (ma è stato titolare soltanto cinque volte), l’ultima proprio contro lo Spezia, nello sfortunato pomeriggio della Befana”.

In attesa del rientro di Mertens, Gattuso si affida a Petagna:

“Gattuso gli chiede un’altra prodezza per superare la crisi di risultati dell’ ultimo periodo: quattro punti in cinque partite sono troppo pochi per un campionato di alta classifica, quindi bisognerà aumentare il ritmo per centrare la zona Champions, obiettivo dichiarato della società e dell’allenatore. Si riparte allora da Udine. Con Petagna protagonista. Dries Mertens, infatti, dovrà ancora aspettare“.