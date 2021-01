La prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione Eriksen in casa Inter. Infatti, come riportato dal quotidiano, l’agente del danese si è lamentato accusando la società di non essere pagato. Il quotidiano dedica ampio spazio anche al Milan in scena sta sera contro il Torino alle ore 20:45. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio anche alla Juventus con De Light positivo, terzo caso in casa Juventus. Di seguito la prima pagina: