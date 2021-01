CorrSport: Milik-De Laurentiis allo scontro totale, c’è una causa in ballo da un milione di euro

Non accenna a finire lo scontro, ormai anche legale, tra Arkadiusz Milik e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha infatti citato in giudizio il suo attaccante per danno d’immagine.

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione:

“Parallelamente, prosegue imperterrita la telenovela che riguarda Milik: di carattere sportivo, considerando che è fuori rosa da inizio stagione e che la Federcalcio polacca lo ha avvertito del rischio serissimo di perdere l’Europeo se non troverà squadra in questo mercato; di carattere legale, perché il Napoli lo ha citato in giudizio per danno d’immagine e gli ha chiesto un milione di euro. In tutto questo, niente accordo con Atletico Madrid e OM, i due club più interessati finora ad acquistarlo immediatamente: il Napoli chiede più o meno 15 milioni e la distanza con i potenziali acquirenti resta siderale”.