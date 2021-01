L’Unione Sarda: L’assenza di Rog toglie fiato al Cagliari, le ultime sulle scelte di Di Francesco

Se il Napoli arriva alla partita di domani con qualche assenza, il Cagliari non sarà da meno. La squadra di Di Francesco dovrà rinunciare a Rog, e non potrà schierare il neo-acquisto Nainggolan.

Ne ha scritto oggi L’Unione Sarda:

La coppia Ceppitelli-Walukiewicz al centro di una difesa a quattro sembra – al momento – la più accreditata. Ma il vero nodo da sciogliere è a centrocampo. L’assenza di Rog toglie fiato e benzina alla squadra. E se il passaggio di consegne tra il croato e Nainggolan vien da sé, domani contro il Napoli servirà una soluzione provvisoria (il Ninja potrà essere schierato a partire dalla gara col Benevento) per contenere l’esuberanza di una delle formazioni più tecniche del campionato, anche se da qualche partita non se la passa benissimo e sbarca nell’Isola con l’attacco falcidiato dagli infortuni”.

Dipenderà anche dall’assetto che Di Francesco sceglierà di adottare, continua L’Unione Sarda:

“Molto dipenderà anche da quanto Di Francesco intenderà sbilanciarsi sugli esterni e se riterrà la squadra in grado di sopportare contemporaneamente Ounas e Sottil senza più avere le spalle coperte da Rog (affiancando nel caso Nandez a Marin sulla mediana). Soluzione che stuzzica l’appetito e la fantasia (con quattro giocatori offensivi più lo stesso Nandez), ma difficilmente applicabile contro il Napoli, almeno dall’inizio. Più probabile, per l’occasione, un bilanciamento tra l’uruguaiano ex Boca e Sottil tra un polo e altro della trequarti. E l’inserimento di un play puro a dare manforte a Marin. Magari con l’inserimento di Oliva che avrebbe più mansioni in fase di costruzione lasciando così al rumeno la possibilità di svariare e sbizzarrirsi nel 4-2-3-1 in parte ridimensionato in nome dell’equilibrio ma forse più adatto alle caratteristiche della rosa, ancor di più ora che è tornato Nainggolan. Prima del Ninja e della sfida col Benevento, però, c’è il Napoli da sfangare. E provare a battere”.